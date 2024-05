NHL: Neuer Vertrag für deutsche WM-Hoffnung

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat beim NHL -Klub Chicago Blackhawks seinen Vertrag verlängert. Der 21-Jährige, der vor vier Jahren in der ersten Runde gedraftet wurde, erhielt ein neues Arbeitspapier über zwei Jahre und 2,4 Millionen.

Das gab sein Arbeitgeber bekannt. Reichel spielte zuletzt im AHL-Farmteam Rockford IceHogs und schied in den Play-offs aus. Damit könnte der Ex-Berliner der deutschen Mannschaft bei der WM in Tschechien zur Verfügung stehen .

Die Blackhawks schrieben auf ihrer Homepage bereits, dass er bei dem Turnier in Prag und Ostrava, das am Freitag beginnt, „teilnehmen soll“. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) ist in Gesprächen mit Chicago, hat aber nach eigenen Angaben „noch kein grünes Licht“ erhalten.