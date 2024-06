"Der größte Spieler, der je gespielt hat" - Draisaitl-Liebeserklärung nach NHL-Drama

Mit brüchiger Stimme und geröteten Augen rang Leon Draisaitl nach Worten. Draußen auf dem Eis wanderte der Stanley Cup, das Objekt seiner Begierde, von Hand zu Hand - so nah und doch so weit entfernt.

„Es ist herzzerreißend“, gab der deutsche Eishockey-Star in der Kabine der Edmonton Oilers zu, nach dem niederschmetternden 1:2 im siebten NHL -Finale gegen die Florida Panthers von Reportern umringt.

Der Franchise misslang es damit, ihre historische Aufholjagd zu krönen. Zuvor hatten die Oilers in der Best-of-seven-Serie einen 0:3-Rückstand aufgeholt. Bei einem Sieg im ultimativen Duell hätten die Oilers als erstes Team seit den Toronto Maple Leafs vor 82 Jahren in der Saison 1941/‘42 einen derartigen Rückstand noch in ein 4:3 verwandelt.