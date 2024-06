Draisaitl: "Haben jetzt größere Träume und größere Ziele"

Leon Draisaitl sieht die Teilnahme am Stanley-Cup-Finale für die Edmonton Oilers und ihre Fans auch ein Stück weit als Belohnung nach schwierigen Zeiten.

Draisaitl: Haben viel Arbeit investiert

Die Kanadier hatten die Halbfinalserie gegen die Dallas Stars am Sonntag (Ortszeit) durch einen 2:1-Sieg mit 4:2 für sich entschieden, Draisaitl ist erstmals in seiner Karriere so weit gekommen und kann als sechster Deutscher den Titel holen.