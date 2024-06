NHL-Finale! Draisaitl bereitet spektakuläres Supertor vor

Eishockeystar Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers erstmals im Finale um den Stanley Cup und kann als sechster Deutscher den NHL -Titel holen. Die Kanadier gewannen das sechste Halbfinalspiel gegen die Dallas Stars 2:1, die Serie ging mit 4:2 an Edmonton. Ab Samstag (8. Juni) geht es im alles entscheidenden Playoff-Duell gegen die Florida Panthers, die zum zweiten Mal nacheinander im Finale stehen.

Für die Oilers ist es dagegen der erste Finaleinzug seit 18 Jahren, damals verlor das Team 3:4 gegen die Carolina Hurricanes. Ihren letzten von fünf Stanley Cups binnen sieben Jahren gewann die Franchise 1989/90, in der Saison nach dem Abgang des legendären Wayne Gretzky zu den Los Angeles Kings. Nun wollen sich Draisaitl und Co. in die Geschichtsbücher eintragen.