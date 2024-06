Historisches NHL-Wunder greifbar: Leon Draisaitl sorgt bei PK für Lacher

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben es wieder einmal geschafft: Sie konnten das dritte Spiel in Folge im Stanley-Cup-Finale gewinnen und erzwangen damit Spiel 7. Sie haben also die Chance, Geschichte zu schreiben .

Draisaitl: „Das härteste Spiel der Serie“

Das siebte Spiel der Best-of-7-Serie findet in der Nach von Montag auf Dienstag in der Amerant Bank Arena in Florida statt. Es ist das 18. Spiel 7 in der Geschichte des Stanley-Cup-Finales, aber das erste seit 79 Jahren, in dem ein Team einen 0:3-Rückstand noch aufholen kann.