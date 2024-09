Draisaitl verliert bei Rückkehr aufs NHL-Eis

NHL-Star Leon Draisaitl hat bei seinem ersten Auftritt nach der verlorenen Finalserie in der Vorsaison mit den Edmonton Oilers eine Niederlage kassiert. Der 28-Jährige, der in der Sommerpause einen Rekordvertrag über acht Jahre und insgesamt 112 Millionen US-Dollar unterschrieben hatte, legte beim 3:6 im Vorbereitungsspiel gegen die Calgary Flames ein Tor auf, traf jedoch selbst nicht.

Parallel zur Heimniederlage des A-Teams der Oilers verlor auch eine Abordnung der Franchise bei den Flames noch deutlicher mit 1:6. Bereits am Sonntag war Edmonton, wie in Calgary ohne ihre Stars auf dem Eis, mit einem 3:2-Sieg gegen die Winnipeg Jets erfolgreich in die Vorbereitung gestartet.