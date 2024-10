Draisaitl kassiert üble Klatsche bei NHL-Auftakt!

30 Torschüsse, kein Treffer: Zum Start in die neue Saison kommen die Oilers mächtig unter die Räder.

Klatsche statt Traumstart: Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben ihren Saisonauftakt in der NHL vollkommen vermasselt.

Der ambitionierte Finalist der vergangenen Saison verlor in eigener Halle gegen die Winnipeg Jets mit 0:6 und kassierte gleich zu Beginn der Mission Stanley Cup einen unerwarteten Dämpfer.

„Das war natürlich nicht der Start, den wir wollten“, sagte Draisaitl zur Enttäuschung: „Einige Fehler haben direkt zu Gegentoren geführt. In solchen Momenten müssen wir aufmerksamer sein.“ Doch es seien Fehler gewesen, „bei denen wir wissen, wie wir sie abstellen können. Das müssen wir sofort tun.“ Am Samstag gegen die Chicago Blackhawks gehe es darum, eine „bessere Leistung“ zu zeigen.

Rekordspieler Draisaitl muss Pleite einstecken

106 Tage nach dem dramatischen K.o. in Spiel sieben des NHL-Finales gegen die Florida Panthers lief es für Draisaitl und sein Team in der Nacht zu Donnerstag alles andere als rund. Zwar standen im heimischen Rogers Place am Ende 30 Torschüsse (drei von Draisaitl) für die Gastgeber zu Buche, doch die Jets agierten bei ihren 20 Versuchen deutlich effizienter.