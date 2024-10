NHL: Draisaitl im Titel-Trauma - "Verarbeitet man nie wirklich"

Zwei Hochzeiten, eine Verlobung und ein großer Zahltag: Der Sommer war für Leon Draisaitl ereignisreich und erfreulich, doch der Schmerz ist immer noch nicht verschwunden. „Ich glaube, dass man das nie so wirklich verarbeitet“, sagt der deutsche Eishockeystar während einer digitalen Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, vor dem Start der neuen NHL -Saison mit den Edmonton Oilers.

Denn Draisaitl hat noch einen Job zu erledigen: Er will unbedingt beim Ex-Klub von Wayne Gretzky zum Helden werden - nirgendwo anders. Deshalb unterschrieb er im September einen Achtjahresvertrag über 112 Millionen Dollar, der ihn im nächsten Jahr zum bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt macht, und wartete nicht auf seine Chance auf dem freien Markt. „Wir sind jetzt dreimal in Folge am späteren Sieger gescheitert“, betont der Kölner, der in der Nacht auf Donnerstag (ab 4 Uhr MEZ) mit den Oilers gegen die Winnipeg Jets in die Saison startet, „wir sind nicht weit weg.“