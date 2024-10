NHL: "Unser Herz vor dem Tor verloren" - Peterka-Verletzung betrübt Sabres-Teamkollegen

Schlechter hätte die neue NHL -Saison für John-Jason Peterka nicht beginnen können. Seine Buffalo Sabres verloren beide in Prag ausgetragenen Spiel gegen die New Jersey Devils, der deutsche Nationalspieler musste zudem in der zweiten Partie bereits früh im ersten Drittel vom Eis .

Sabres-Teamkollege schritt ein

„Ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass er verletzt auf dem Boden lag. Und so ist das in unserem Sport, wenn du einen unserer besten Spieler hart checkst, musst du mit einer Reaktion rechnen. Ich bin eigentlich kein Fighter, aber das muss man in dieser Situation dann halt tun. So etwas kann man nicht unbeantwortet lassen“, erklärte Tuch bei SPORT1 sein Einschreiten.