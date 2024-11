Stützle verzweifelt an Schestjorkin: "Unglaublich"

Beim 1:2 seiner Ottawa Senators gegen die New York Rangers blieb der Stürmer auch wegen des starken Goalies ohne Scorerpunkt.

Drei Tage nach seiner Vier-Punkte-Gala gegen die St. Louis Blues ist Nationalspieler Tim Stützle in der Eishockey-Profiliga NHL am Goalie verzweifelt und leer ausgegangen. Beim 1:2 seiner Ottawa Senators bei den New York Rangers blieb der Stürmer ohne Scorerpunkt, für die Kanadier war es die fünfte Niederlage im zehnten Saisonspiel.