Torfestival! Draisaitl brilliert bei Oilers-Sieg

Der deutsche Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL wieder in die Spur gefunden. Beim deutlichen 6:2-Erfolg gegen die New York Rangers steuerte der 29-Jährige einen Treffer und eine Vorlage bei.

Mit 24 Zählern bleiben die Oilers nach dem zweiten Sieg aus den letzten fünf Spielen in der Pacific Division als Vierter an den Topteams dran.

NHL: Peterka darf jubeln

Auch Tim Stützle ging mit den Ottawa Senators am Samstagabend (Ortszeit) leer aus. Der Stürmer erzielte immerhin in der letzten Minute noch den 3:4-Endstand gegen die Vancouver Canucks, für Stützle und Co. war es bereits die fünfte Niederlage in Folge.