NHL: Der nächste deutsche Superstar

Moritz Thienen , Myriam Wetter 18.12.2024 • 20:16 Uhr Tim Stützle spielt für seine Ottawa Senators eine überragende Saison. Der deutsche Top-Spieler zeigt sich trotzdem nicht zufrieden und will mit gutem Beispiel vorangehen.

Finden die Ottawa Senators endlich in die Erfolgsspur? Der überzeugende 3:0-Erfolg gegen den Titelkandidaten Carolina Hurricanes, das 3:2 nach Overtime gegen die Pittsburgh Penguins und das jüngste 3:0 gegen die Seattle Kraken machen Hoffnung auf mehr.

Immerhin konnte das Team aus Kanadas Hauptstadt damit bereits das vierte Spiel in Folge gewinnen und belegt derzeit sogar einen Playoff-Platz.

Einer der Hauptgründe für den Aufschwung ist gerade Senators-Star Tim Stützle, der in dieser Saison als echter Anführer vorangeht. Den Aufschwung hatte er in einer Medienrunde mit deutschen Medienvertretern, an der auch SPORT1 teilnahm, schon vor der Siegesserie angekündigt: „Ich glaube auch, dass wir sehr knapp davor sind, viele Spiele in Folge zu gewinnen, dass da einfach nur Kleinigkeiten noch fehlen.“

Seit der Ankündigung von Stützle haben die Senators nun tatsächlich zumindest eine kleine Serie hingelegt. Stützle hatte wie gewohnt einen großen Anteil an den Siegen, bereitete zwei Tore vor.

Stützle: „Klar ist das frustrierend“

Allgemein liegt die bisher durchwachsene Saison seines Teams ganz sicher nicht am deutschen Nationalspieler. Nach 31 Spielen steht er bei starken 37 Punkten und ist damit Top-Scorer seines Teams.

Auch im NHL-Vergleich muss sich der 22-Jährige nicht verstecken. Aktuell liegt er auf dem 18. Platz der Scorer-Liste. In seiner mittlerweile schon fünften NHL-Saison hat sich Stützle nun endgültig als Superstar etabliert. Nach 90 und 70 Punkten in den vergangenen beiden Jahren ist er aktuell sogar auf Kurs, die 100-Punkte-Marke zu knacken.

„Was er spielerisch in dieser Saison zeigt, ist die Bestätigung, was ich schon jahrelang in ihm sehe“, stellte Stützles Kumpel und deutscher NHL-Kollege Moritz Seider in einer Medienrunde klar, an der auch SPORT1 teilnahm. „Er ist ein unheimlich dynamischer Spieler, der oftmals Lücken sieht, die andere nicht sehen. Er ist ein unheimlich wichtiger Baustein für die Ottawa Senators.“

Trotz der tollen Zahlen stellte sich zunächst aber kein Teamerfolg ein – ein Umstand, den Stützle ärgert, wie er auch selbst herausstellte: „Klar ist das frustrierend. Ich meine, es ist jetzt mein fünftes Jahr und wir waren jedes Jahr unten in der Tabelle.“

Der gebürtige Viersener sieht sich aber auch in der Verantwortung, etwas daran zu ändern. „Ich sehe mich als großen Teil der Mannschaft und deswegen auch als Teil, warum es vielleicht nicht funktioniert“, erklärte Stützle und machte zudem deutlich, dass er die Schuld nicht bei anderen suchen werde: „Ich glaube fest an unsere Mannschaft.“

Senators zu abgängig von Stützle?

Auch wenn es Stützle ehrt, dass er sich selbstkritisch hinterfragt und in die Pflicht nimmt, liegt die Verantwortung an der bisher eher durchwachsenen Saison ganz sicher nicht beim Deutschen.

Der 22-Jährige ist vielmehr der Grund dafür, dass die Senators überhaupt noch von den Playoffs träumen können und nicht abgeschlagen am Ende der NHL-Tabelle hängen. Was heraussticht: Stützle spielt nicht nur offensiv überragend, sondern hat sich gerade auch in der Defensive verbessert.

Mittlerweile übernimmt er in allen wichtigen Situationen Verantwortung. Wie wichtig er für das Team ist, zeigte sich auch in einer Statistik des Statistikportals „Natural Stat Trick“ deutlich. Die Senators haben mit Stützle auf dem Eis ein Torverhältnis von 51:23 (+28). Sitzt der deutsche Nationalspieler auf der Bank, sind die Sens dagegen meist deutlich unterlegen. Ohne Stützle steht Ottawa bei einem Torverhältnis von 42:66 (-24).

Die Werte verdeutlichen eindrucksvoll, wie wichtig der Angreifer für sein Team ist. Gerade die 23 Gegentore in 30 Spielen beeindrucken. Und so kann man mittlerweile sogar davon sprechen, dass die Senators mit Stützle einen echten Steal gelandet haben. Im Draft 2020 wählte das Team aus Kanada den Deutschen an dritter Stelle. Aktuell scheint es aber so, dass Stützle der beste Spieler seines Draft-Jahrgangs sein könnte.

„Viele waren ein bisschen überrascht, warum er in die Saison so gut gestartet ist. Aber wenn man mit dem Jungen die ganze Zeit trainieren darf und seine Entwicklung sieht, ist das nicht wirklich überraschend. Er ist verdient in der Diskussion oben mit dabei, einer der besten Spieler der Liga zu werden“, schwärmte Seider weiter.

Stützle will deutsche U20-Nationalmannschaft besuchen

Damit gibt es durchaus Parallelen zu Oilers-Superstar Leon Draisaitl, der ebenfalls an dritter Position ausgewählt wurde, heute aber eher an erster Stelle stehen würde. Wie groß das Potenzial von Stützle sein könnte, zeigte sich schon während der U20-WM im Jahr 2021, als er Deutschland mit zehn Punkten in fünf Spielen bis ins Viertelfinale führte.

Das prestigeträchtige Turnier findet dieses Jahr in Stützles sportlicher Heimat Ottawa statt. Den jungen deutschen Eishockey-Talenten will er dort auch als Mentor zur Verfügung stehen: „Ich kenne nur ein paar Jungs aus Mannheim, die ab und zu mal dort trainiert haben, als ich im Sommer auch dort war. Aber ich werde auf jeden Fall den Betreuern mal schreiben, ob ich nicht da mal vorbeischauen kann in der Kabine.“