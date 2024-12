Nummer 1 der Liga! Draisaitl wird zum Helden

Leon Draisaitl wird für die Edmonton Oilers einmal mehr zum umjubelten Helden. Der NHL-Star führt nun nicht nur die Torschützenliste an, sondern stellt auch einen Franchise-Rekord auf.

Leon Draisaitl hat einmal mehr seinen enormen Wert für die Edmonton Oilers unter Beweis gestellt. Deutschlands Eishockey-Topstar erzielte beim 3:2-Erfolg gegen die San Jose Sharks nach 18 Sekunden in der Verlängerung das Siegtor und ist mit 24 Saisontreffern die Nummer eins in der Profiliga NHL.

„Man muss einen Weg finden, um jede Art von Eishockeyspiel in dieser Liga zu gewinnen, und in den letzten beiden Nächten haben wir sie auf jeden Fall auf die gleiche Weise gewonnen. Das will man nicht jeden Abend tun, aber manchmal braucht man das“, sagte Draisaitl (29), der mit Edmonton im Spiel zuvor ebenfalls nach Verlängerung 3:2 gegen die Boston Bruins gewonnen hatte.