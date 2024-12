NHL: Seider will in "jedem Spiel der beste Verteidiger" sein

Eishockey-Profi Moritz Seider blickt zufrieden auf seinen rasanten Aufstieg in der NHL in den vergangenen Jahren zurück. „Ich bin sehr happy, wie alles gelaufen ist und würde nichts anders machen“, sagte der 23-Jährige in einer Medienrunde. Im Sommer hatte der NHL-Verteidiger bei den Detroit Red Wings einen langfristigen Vertrag über knapp 60 Millionen Euro unterschrieben und ist aktuell der bestbezahlte deutsche Eishockeyspieler.