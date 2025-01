Draisaitl mit Tor und Vorlage bei nächstem Oilers-Sieg

Mit 28 Saisontreffern führt er die Torschützenliste der NHL deutlich an, in den vergangenen 14 Spielen verbuchte Draisaitl Scorerpunkte.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL einmal mehr entscheidend zum Sieg verholfen. Der gebürtige Kölner bereitete beim 4:2 der Oilers bei Seattle Kraken mit Torhüter Philipp Grubauer das 1:0 nach 57 Sekunden vor, in der Schlussphase setzte er dann ins leere Tor den Schlusspunkt.

Mit 29 Saisontreffern in 39 Spielen führt Draisaitl die Torschützenliste der NHL deutlich an, in den vergangenen 14 Spielen verbuchte der 29-Jährige mindestens einen Scorerpunkt. Edmonton feierte den dritten Sieg in Folge und liegt in der Western Conference als Fünfter nur noch sechs Punkte hinter Spitzenreiter Vegas Golden Knights.