NHL: Draisaitl sorgt für deutschen Meilenstein!

Draisaitl: Das gab es seit 29 Jahren nicht mehr

„Torschützenkönig in der NHL zu werden, ist schon großartig. Es ist eine tolle individuelle Auszeichnung, auf die ich auch ein wenig stolz bin, zumal es das erste Mal ist, dass ich die Maurice ‚Rocket‘ Richard Trophäe gewinnen kann.“ So richtig werde er aber „erst nach der Saison darüber nachdenken“. Der Fokus liege erstmal „komplett auf den anstehenden Play-offs“.

Die Edmonton Oilers treffen in der ersten Runde der Play-offs im vierten Jahr in Folge auf die Los Angeles Kings. In den vergangenen Jahren konnte sich jeweils Edmonton in sieben, sechs und fünf Spielen durchsetzen.