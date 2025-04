Ein großer Makel: Warum nicht jeder den neuen NHL-Rekordmann mag

Wann nimmt Ovechkin Gretzky den NHL-Rekord ab

„Das bedeutet mir eine Menge. Es ist so emotional, ohne meine Teamkollegen und Partner, auch ohne die Fans, meine Familie, meine Mutter und Frau wäre das nicht möglich gewesen“, sagte Ovechkin: „Ich bin mir sicher, dass jeder diesen Moment genossen hat, weil es ganz besonders ist. Das hier bei einem Heimspiel vor unseren Fans, Familie und Freunden zu erreichen und einen Sieg zu feiern, ist toll. Eine große Ehre.“

Sechs weitere Spiele bleiben dem Russen, um zum alleinigen Rekordhalter aufzusteigen. Dass es dazu kommt, bezweifelt in der NHL niemand mehr.

In der laufenden Saison steht Ovechkin trotz einer zwischenzeitlichen Verletzung bei 41 Treffern, jeder einzelne wird auf den Plattformen der Liga ausgiebig zelebriert.

Ovechkin gilt als Putin-Freund

Nicht alle aber können mit den Lobeshymnen auf Ovechkin , der seit 2004 in der NHL spielt, etwas anfangen. Der Russe gilt als Freund von Wladimir Putin , sein Profilbild bei Instagram zeigt ihn auch über drei Jahre nach dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine lachend neben dem russischen Machthaber.

So sei Ovechkin „ein riesiges Aushängeschild für den aggressiven russischen Krieg und andere russische Verbrechen“, sagte etwa Dominik Hasek, früherer tschechischer Nationaltorwart und Mitglied der „Hockey Hall of Fame“, der Deutschen Welle .

Ovechkin selbst vermeidet es, sich zum Krieg in der Ukraine zu äußern. Und auch die NHL hält sich diesbezüglich mit Ausnahme einer kurz nach Kriegsbeginn veröffentlichten Erklärung bedeckt.

Gretzky: „Ich bin sehr stolz auf ihn“

„Darum geht es in diesem Spiel“, sagte Gretzky im Interview mit Monumental Sports Network . „Alex hat großartige Arbeit für den Sport geleistet, großartig für Washington, großartig für sein Land. Er ist wunderbar. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe.“

An diesen Gretzky-Rekord kommt Ovechkin nicht heran

Ovechkin spielt seit 2004 für die Capitals, damals hatte die Franchise den Russen beim Draft an erster Stelle ausgewählt. Gretzky lief in seiner Karriere für die Edmonton Oilers, die Los Angeles Kings, die St. Louis Blues und die New York Rangers auf. 1999 beendete er seine Karriere.