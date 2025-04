Nach 1078 Spielen! Draisaitl-Kollege beendet unglaubliche Serie

Das erste Spiel in der Postseason ist für jeden Spieler etwas ganz besonders. Im Fall von Skinner war es aber noch spezieller, denn er wartete unglaublich 15 Saisons auf sein erstes Spiel in den Playoffs.

Skinner mit erstem Playoff-Spiel nach 1078 NHL-Spielen

Satte 1078 Spiele absolvierte der 32-Jährige in seiner bisherigen Karriere, aber bis zum Spiel der Oilers in Los Angeles zuvor kein einziges außerhalb der Hauptrunde.

Seine Karriere startete er bei den Carolina Hurricanes. In Carolina spielte er insgesamt acht Saisons. Genau in dieser Zeit verpasste das Team in den 2010ern neunmal in Folge die Playoffs. Kaum war Skinner weg, wendete sich das Blatt.