Brisanter Glückwunsch: "Eine echte Feierlichkeit für die Fans in Russland"

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin lobt den Eishockey-Superstar nach dessen Rekord-Treffer in der NHL.

Nach dem Rekordtreffer des russischen Eishockey-Superstars Alexander Owetschkin in der nordamerikanischen Profiliga NHL hat sich auch Wladimir Putin zu Wort gemeldet.

„Lieber Alexander Owetschkin. Ich gratuliere Ihnen zu diesem außergewöhnlichen Rekord. Sie haben Legenden übertroffen. Dieser Erfolg ist nicht nur Ihr persönlicher Erfolg, sondern auch eine echte Feierlichkeit für die Fans in Russland und im Ausland“, hieß es in einer vom Kreml veröffentlichten Mitteilung.

Der 39 Jahre alte Owetschkin hatte am Sonntag im Spiel der Washington Capitals bei den New York Islanders (1:4) seinen 895. Treffer in einem regulären Saisonspiel erzielt. Er übertraf damit den Kanadier Wayne Gretzky.