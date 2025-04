Owetschkin trifft erneut: Zwei Treffer bis zu Gretzky-Rekord

Alexander Owetschkin hat seine spektakuläre Rekordjagd in der NHL fortgesetzt und nähert sich der Bestmarke von Legende Wayne Gretzky weiter an. In der Nacht auf Donnerstag erzielt der Russe bei der 1:5-Niederlage seiner Washington Capitals gegen die Carolina Hurricanes seinen 892. Treffer in der Liga. Dem 39-Jährigen fehlen nun nur noch zwei Tore auf Gretzkys 894.

Der inzwischen 64 Jahre alte Kanadier Gretzky hatte bis 1999 in der NHL gespielt. Bereits am Wochenende könnte Owetschkin, der seit 2005 in der NHL für Washington aufläuft, in dessen Sphären vorstoßen. Nächster Gegner der bereits für die Play-offs qualifizierten Capitals sind in der Nacht auf Samstag die Chicago Blackhawks - am Sonntagabend (MESZ) warten die New York Islanders.