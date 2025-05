Draisaitl mit Tor und Assist: Oilers mit drei Matchbällen

Die Edmonton Oilers stehen kurz vor dem erneuten Einzug in das Stanley Cup Finale. Einen großen Anteil hat erneut Leon Draisaitl, der zum Sieg ein Tor und einen Assist beisteuert.

In der Best-of-seven-Serie des Western Conference Finals führen die Oilers nun mit 3:1 und haben drei Matchbälle. „Die Stimmung ist sehr gut, wir haben ein wichtiges Spiel zu Hause gewonnen“, sagte Draisaitl.

Die erste Gelegenheit, das Weiterkommen perfekt zu machen, bietet sich Edmonton bereits am Donnerstag (Ortszeit) in Dallas. „Das wird das schwerste Spiel der Serie, wir wissen das. Wir waren schon in dieser Situation“, mahnte Draisaitl.