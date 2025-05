Gegner wütet: "Dreckige Aktion" vor Draisaitl-Tor

Die Edmonton Oilers bauen durch einen spektakulären Sieg die Führung in ihrer Playoff-Serie aus. Gefeierte Held beim 5:4-Sieg nach Verlängerung bei den Vegas Golden Knights war erneut Leon Draisaitl, der den Siegtreffer in der Verlängerung erzielte .

Der Verteidiger flog so hart in die Bande, dass er das Eis verletzt verlassen musste. Eine Strafe gab es dennoch nicht.

Vegas sauer: „Es war eine dreckige Aktion“

„McNabb ist einer unserer Jungs. Er ist wahrscheinlich einer unserer beliebtesten Spieler in der Kabine. Wenn sich so jemand verletzt, macht es das gleich noch viel schwerer einfach weiterzuspielen“, sagte Cassidy auf der PK nach dem Spiel.

„Das ist eine glasklare Strafe! Sein Schläger ist zwischen McNabbs Beinen und er schickt ihn danach kopfüber in die Bande“, ärgerte sich auch Kapitän Mark Stone: „Ich glaube eigentlich jeder hat es gesehen. Aber so ist der Sport manchmal. Besonders bitter ist, dass wir zusätzlich jetzt noch einen Verteidiger weniger haben. Es war einfach eine dreckige Aktion.“

Den Puck hatte Vegas nach dem ausgebliebenen Pfiff zwar zunächst noch aus der Zone klären können. Doch Superstar Connor McDavid nutzte die anschließende Unordnung in der Vegas-Defensive, nahm im Mitteleis Tempo auf, vernaschte Stürmer Jack Eichel, der nach dem ungeordneten Wechsel plötzlich in der Verteidigung stand, und legte anschließend den Siegtreffer sehenswert auf.

Der Trainer der Golden Knights nahm sein Team aber trotzdem auch in die Pflicht: „Wir sind alle Menschen. Aber genau das sind die Aufgaben, mit denen man umgehen muss. Auch wenn so etwas nicht gepfiffen wird.“

NHL-Playoffs: Golden Knights stehen mit dem Rücken zur Wand

Durch die Niederlage stehen die Golden Knights jetzt so richtig mit dem Rücken zur Wand. In der Best-of-seven-Serie liegen sie nach zwei Heimniederlagen mit 0:2 zurück. Die nächsten beiden Spiele finden in Edmonton statt.