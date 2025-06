"Nichts gebracht!" Presse straft Draisaitl ab

Die Edmonton Oilers erleiden in der NHL-Finalserie einen herben Rückschlag, Leon Draisaitl erwischt einen schwachen Tag. Von der Presse gibt es die prompte Quittung.

Am Ende ging nichts mehr. Nicht bei Leon Draisaitl. Und auch nicht beim gesamten Team der Edmonton Oilers. Im dritten Spiel der NHL-Finalserie gegen die Florida Panthers ging der deutsche Ausnahmekönner mit seinen Kollegen sang- und klanglos unter - konnte diesmal nicht für die magischen Momente sorgen.

Draisaitl, der in den beiden ersten Duellen jeweils getroffen hatte, blieb blass und erstmals gänzlich ohne Scorerpunkt. Besonders ungewöhnlich: In etwas mehr als 20 Minuten Eiszeit gab der 29-Jährige keinen einzigen Torschuss ab. Am 1:6 hatte somit auch er einen Anteil, die lokale Presse fand dafür deutliche Worte.