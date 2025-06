NHL: Draisaitls Stanley-Cup-Traum in Gefahr

Eishockey-Star Leon Draisaitl gerät mit den Edmonton Oilers in der Finalserie in Rückstand. Der Deutsche bleibt dabei erstmals ohne Scorerpunkt.

Bei den Florida Panthers kassierten die Kanadier eine bittere 1:6-Klatsche und gerieten in der NHL-Finalserie mit 1:2 in Rückstand – in Spiel vier in der Nacht zu Freitag, das erneut im „Sunshine State“ stattfindet, können sich die Panthers mit einem Sieg bereits Matchbälle erspielen.