Stanley Cup für Draisaitl? "Die ganze Stadt ist seit Wochen im Ausnahmezustand"

In diesen Tagen fühlt sich Leon Draisaitl in Edmonton wie in seiner Heimatstadt. „Es gibt fast keinen Zuschauer, der ohne Trikot zum Spiel kommt, viele sind kostümiert wie in Köln zu Karneval“, erzählt der deutsche Eishockey-Superstar: „Die ganze Stadt ist seit Wochen im Ausnahmezustand.“ Statt „Kölle Alaaf“ heißt es im Westen Kanadas: „We want the Cup!“