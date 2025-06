Sturm: Draisaitl und Co. vor entscheidendem Final-Spiel

Ein Sieg muss her - oder der Titel ist wohl wieder futsch: Laut Marco Sturm (46) stehen Leon Draisaitl (29) und seine Edmonton Oilers in der Finalserie der NHL um den Stanley Cup „vor dem entscheidenden Spiel“ gegen die Florida Panthers. „Wenn die Oilers verlieren, dann wird es sehr, sehr schwierig“, sagte Sturm am Mittwoch in einer Medienrunde mit Blick auf das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie (Freitag, 02.00 Uhr MESZ): „Wenn die Oilers gewinnen, bekommen sie wieder ein bisschen Luft, ein bisschen ein anderes Momentum und sie spielen dann zu Hause.“