Wieder Overtime: Draisaitl und Oilers verlieren Spiel zwei

Der Deutsche trifft erneut, am Ende eines langen Abends gelingt den Florida Panthers aber der Serien-Ausgleich.

Marathon ohne Happy End: Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL-Finalserie auf bittere Weise die erste Niederlage kassiert. Gegen Titelverteidiger Florida Panthers setzte es ein 4:5 in eigener Halle, die Entscheidung fiel erst in der zweiten Verlängerung.