Draisaitl in Köln: Eishockey-Ausrüstung für die Kids

Drei Wochen nach der bitteren Niederlage im letzten NHL-Finale betrat Leon Draisaitl wieder eine Eishalle - und spürte gleich das Kribbeln. „Wenn ich jetzt hier so in der Kabine sitze, dann juckt’s so langsam wieder, da kommt der Spaß zurück“, sagte der deutsche Eishockeystar, als er am Dienstag seinem Jugendklub Kölner Haie einen Besuch abstattete.