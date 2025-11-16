NHL: Starker Draisaitl führt Oilers zum Sieg – Grubauer überragt

SID 16.11.2025 • 07:41 Uhr Boston-Trainer Marco Sturm ist in der NHL zurück in der Erfolgsspur. Tim Stützle und Moritz Seider erleben einen bitteren Abend.

Dank eines glänzend aufgelegten Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der Nacht zum Sonntag ihren neunten Saisonsieg in der NHL eingefahren. Bei den Carolina Hurricanes gewann das Team um den deutschen Eishockeystar in der Verlängerung mit 4:3. Der Kölner erzielte den Siegtreffer nach 19 Sekunden in der Overtime und kam zudem auf zwei Assists.

Dabei war die Partie ein Abbild der durchwachsenen Saison des Teams aus Kanada. Eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung gaben die Oilers wieder her, ehe Draisaitl für die Entscheidung sorgte. In der Pacific Division liegen die Oilers auf Rang vier.

Zurück in der Erfolgsspur ist auch Ex-Bundestrainer Marco Sturm. Nach zuletzt gerissener Siegesserie bezwang der Deutsche mit seinen Boston Bruins auswärts die Montreal Canadiens mit 3:2. Dabei überstand das Team aus Massachusetts gleich zwei längere 5-gegen-3-Unterzahlsituationen schadlos. Acht Siege aus den vergangenen neun Spielen bedeuten für Boston weiterhin die Tabellenführung in der Atlantic Division.

Mit 19 Paraden als Ersatz für den verletzten Matt Murray verhalf Philipp Grubauer den Seattle Kraken zu einem 4:1-Sieg gegen die San Jose Sharks. 18 Sekunden vor Ende des ersten Drittels wurde der 33 Jahre alte Rosenheimer eingewechselt. Allein im zweiten Drittel musste Grubauer 14 Schüsse abwehren und hielt das Spiel mit 1:1 ausgeglichen, bis Seattle innerhalb von 38 Sekunden zwei Tore erzielte und mit 3:1 in Führung ging.