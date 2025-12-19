Draisaitl schlägt Ex-Bundestrainer

SID 19.12.2025 • 07:21 Uhr Leon Draisaitl setzt sich im Duell mit Ex-Bundestrainer Marco Sturm durch. Auch Tim Stützle hat Grund zur Freude.

Erfolg für Leon Draisaitl im Duell mit Marco Sturm: Der Eishockey-Topstar hat sich mit den Edmonton Oilers gegen die Boston Bruins des einstigen deutschen Bundestrainers durchgesetzt. Draisaitl steuerte zum 3:1 der Kanadier eine Vorlage bei.

Eine Partie zuvor hatte der Nationalspieler beim 6:4 bei den Pittsburgh Penguins als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der Hauptrunde durchbrochen. Nach dem Assist zum 1:0 von Ryan Nugent-Hopkins gegen Boston steht er nun bei 1004 Punkten in seiner NHL-Karriere. Edmonton ist Tabellendritter der Pacific Division, Boston Dritter der Atlantic Division.

Stützle lobt Senators-Keeper Ullmark

In Tim Stützle war ein weiterer deutscher Auswahlspieler erfolgreich. Der 23-Jährige sammelte beim 4:0-Erfolg seiner Ottawa Senators gegen die Pittsburgh Penguins ebenfalls einen Punkt für eine Vorlage.

Das größte Lob heimste aber sein Torhüter Linus Ullmark ein, der Pittsburgh verzweifeln ließ. „Wirklich gut, wirklich selbstbewusst, wirklich ruhig“, sagte Stützle zur Leistung des Schweden: „Es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen.“