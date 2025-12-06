NHL: Peterka erneut mit starker Leistung

SID 06.12.2025 • 12:03 Uhr JJ Peterka bleibt mit Utah Mammoth in der NHL in der Erfolgsspur. Beim Sieg in Vancouver spielt der Angreifer erneut eine tragende Rolle.

John-Jason Peterka hat mit Utah Mammoth den nächsten Sieg in der NHL gefeiert. Der deutsche Eishockey-Profi spielte beim 4:1 bei den Vancouver Canucks erneut eine wichtige Rolle, steuerte einen Assist bei und gehörte zu den Angreifern mit der meisten Eiszeit.

Beim Gegner stand indes Lukas Reichel wieder nicht im Kader, der deutsche Stürmer kämpft in Vancouver derzeit um den Anschluss.

Utah kämpft um Teilnahme an NHL-Playoffs

Zwei Tage nach dem 7:0 bei den Anaheim Ducks, Peterka hatte dort vier Scorerpunkte gesammelt, war es der zweite Sieg in Folge für Utah.