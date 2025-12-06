NHL: Peterka erneut mit starker Leistung

John-Jason Peterka hat mit Utah Mammoth den nächsten Sieg in der NHL gefeiert. Der deutsche Eishockey-Profi spielte beim 4:1 bei den Vancouver Canucks erneut eine wichtige Rolle, steuerte einen Assist bei und gehörte zu den Angreifern mit der meisten Eiszeit.
Peterka erneut mit starker Leistung
JJ Peterka bleibt mit Utah Mammoth in der NHL in der Erfolgsspur. Beim Sieg in Vancouver spielt der Angreifer erneut eine tragende Rolle.
Beim Gegner stand indes Lukas Reichel wieder nicht im Kader, der deutsche Stürmer kämpft in Vancouver derzeit um den Anschluss.
Utah kämpft um Teilnahme an NHL-Playoffs
Zwei Tage nach dem 7:0 bei den Anaheim Ducks, Peterka hatte dort vier Scorerpunkte gesammelt, war es der zweite Sieg in Folge für Utah.
Das Team steht mit 31 Punkten im engen Rennen um die Playoffs derzeit auf einem Wildcard-Platz der Western Conference. Vancouver (23) ist davon als derzeit schwächstes Team der NHL weit entfernt.
Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail