NHL: Stützle trifft und verliert

Eishockeystar Tim Stützle hat in der Profiliga NHL sein 21. Saisontor erzielt, mit den Ottawa Senators aber einen Punkt weggeworfen. Im Duell mit Rekordmeister Montréal Canadiens bekamen die Gastgeber erst zwei späte Gegentreffer in der regulären Spielzeit und verloren dann nach Verlängerung 5:6.

Stützle traf zum 2:2 (24.) und bereitete das 3:3 durch Dylan Cozens (36.) vor. Juraj Slafkovsky (56.) sowie Alexandre Carrier (57.) sorgten mit den Toren zum 4:5 und 5:5 für die Overtime, Cole Caufield beendete das Spiel nach Wiederbeginn schnell (61.). Ottawa hat in der Eastern Conference sieben Punkte Rückstand zu einem Wildcard-Platz, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt.

Oilers siegen ohne Draisaitl

John-Jason Peterka schlug mit Utah Mammoth die Seattle Kraken um Torhüter Philipp Grubauer 6:3, blieb aber im Duell der deutschen Nationalspieler ohne Scorerpunkt. Grubauer wehrte 24 Schüsse ab.

Der frühere Bundestrainer Marco Sturm feierte mit seinen Boston Bruins durch das 5:2 bei den Chicago Blackhawks den sechsten Sieg in Serie. Verteidiger Mason Lohrei traf doppelt für die Gäste. Boston belegt den ersten Wildcard-Platz im Osten.