NHL: Ein Youngster auf dem Weg zum Weltstar

David Funk 29.01.2026 • 19:50 Uhr Der erst 19-jährige Macklin Celebrini ist in der NHL auf dem Weg zum absoluten Weltstar. Als Belohnung geht es zu den Olympischen Spielen.

Traditionell ist das zweite Jahr eines jungen Spielers in der NHL oftmals holpriger als die von Enthusiasmus und Unbekümmertheit geprägte Premieren-Saison. Nicht so bei Macklin Celebrini.

Der 19-Jährige steht nach 51 absolvierten Partien bei 78 Punkten (27 Tore/51 Vorlagen) und hat damit schon jetzt alle persönlichen Statistiken aus seiner Rookie-Saison übertroffen. Damals gelangen ihm in 70 Spielen “nur“ 63 Punkte, bestehend aus 25 Toren und 38 Vorlagen.

Auch Vater Rick Celebrini hatte den Sprung seines Sohnes innerhalb eines Jahres nicht erwartet, wie er bei NHL.com verrät: „Er erlebt gerade eine märchenhafte zweite Saison. Dieser Junge überrascht uns seit einigen Jahren immer wieder.“

Er übertrifft sogar Draisaitl

Der Nummer-1-Pick aus dem Draft 2024 ist der aktuell viertbeste Scorer der Liga. Der Kanadier rangiert nur hinter den absoluten Top-Stars Connor McDavid, Nathan MacKinnon und Nikita Kucherov und übertrifft auch den besten deutschen Eishockeyspieler Leon Draisaitl, der aktuell bei 74 Scorerpunkten steht.

Bei seinem Team, den San Jose Sharks, die sich nach Jahren der Erfolglosigkeit in dieser Saison wieder im Rennen um einen Playoff-Platz befinden, ist der 19 Jahre junge Center der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive.

Mit 42 Punkten Vorsprung liegt Celebrini weit vor dem zweitbesten Scorer der Sharks, Will Smith.

NHL-Shootingstar: Lob vom Meistertrainer

Für Experten und seine Teamkollegen gibt es allerdings noch einen weiteren Aspekt, der Celebrinis Saison herausstechen lässt. Der Youngster überzeugt nicht nur mit seinen offensiven Fähigkeiten, sondern auch mit seiner Arbeit in der Defensive, wie Teamkollege Ryan Reaves betont: „Es ist die Art und Weise, wie er bereit ist, in die Ecken zu gehen, zurückzulaufen, zu checken und körperbetont zu spielen.“

Auch Paul Maurice, Cheftrainer bei Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers, ist von jenen Fähigkeiten in beiden Zonen des Spiels beeindruckt.

„Er ist der beeindruckendste junge Spieler, den ich seit Jahren in Bezug auf seine Spielreife gesehen habe“, lobt Maurice und sieht dabei einen großen Unterschied zu anderen jungen Spielern: „Normalerweise kommen diese Jungs und haben eine Begabung, die sonst niemand hat. Sie sind einfach viel schneller oder viel geschickter oder offensiv begabter als andere Spieler. Aber man sieht nicht wirklich junge Spieler, die mit einem außergewöhnlich ausgewogenen Spiel aufwarten.“

Celebrini mit Kanada bei Olympischen Spielen

Die ersten Lorbeeren für seine Leistungen erntete Celebrini bereits mit der Nominierung für die kanadische Auswahl bei den Olympischen Winterspielen in Mailand.

„Ich arbeite hart daran, mich in diese Position zu bringen. Ich bin zuversichtlich, glaube an mich selbst und meine Fähigkeiten. Aber gleichzeitig ist es immer noch die beste Liga der Welt“, beschreibt der Angreifer sein Erfolgsrezept.

Die Olympischen Spiele werden für Celebrini dabei nach der für Kanada mit Platz fünf enttäuschenden WM 2025 in Schweden und Dänemark der zweite Auftritt mit der A-Nationalmannschaft auf europäischem Eis sein.

Bis zum Viertelfinal-Aus gegen Dänemark steuerte Celebrini im Vorjahr für Team Canada immerhin drei Tore und drei Assists in acht Partien bei.