NHL: Sturm und Boston wieder auf Kurs

Sturm und Boston wieder auf Kurs

Für Marco Sturm läuft es mit Boston in der NHL derzeit gut. Die Bruins haben im Rennen um die Play-off-Plätze weiterhin alle Chancen
Marco Sturm erzählt, was seine neue Rolle als Cheftrainer bei den Boston Bruins so besonders macht. Er spricht über seine Erfahrungen in der NHL, die Herausforderungen als Cheftrainer und warum sich für ihn damit ein großer Traum erfüllt hat.
SID
Für Marco Sturm läuft es mit Boston in der NHL derzeit gut. Die Bruins haben im Rennen um die Play-off-Plätze weiterhin alle Chancen

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat in der NHL mit den Boston Bruins zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team des 47-Jährigen gewann in der Nacht zu Mittwoch gegen die Nashville Predators mit 3:2 nach Verlängerung und hat im Rennen um die Play-off-Plätze weiterhin alle Chancen.

Boston, das zuletzt einen Rückschlag gegen die New York Rangers (3:4 n.V.) kassiert hatte, hat nur drei seiner 14 Spiele im Januar verloren. Gegen Nashville sorgte David Pastrnak für den Siegtreffer.

NHL: Niederlage für Seider

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch Olympia-Teilnehmer John-Jason Peterka. Mit Utah Mammoth siegte der 24-Jährige bei Titelverteidiger Florida Panthers mit 4:3, blieb dabei aber ohne eigenen Scorer. Nationalspieler Nico Sturm bezwang mit Minnesota Wild die Chicago Blackhawks mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Verteidiger Moritz Seider musste trotz eines Assists ein 1:3 seiner Detroit Red Wings gegen die Los Angeles Kings hinnehmen.

