NHL: Stützle baut irre Serie aus - Dämpfer für Draisaitl

SID 04.01.2026 • 07:13 Uhr Beim Erfolg der Ottawa Senators steuert Stürmer Tim Stützle einen Assist bei. Für Leon Draisaitl läuft es weniger erfolgreich.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat seine persönliche Serie in der NHL fortgesetzt. Beim 4:2-Erfolg der Ottawa Senators gegen die Winnipeg Jets steuerte der deutsche Stürmer einen Assist bei. Der 23-Jährige punktete damit im zwölften Spiel hintereinander.

Insgesamt kommt Stützle in der laufenden Spielzeit nun auf 43 Scorerpunkte (24 Assists, 19 Tore). Zuletzt war er beim 1:2 gegen St. Louis am 7. Dezember ohne Zähler geblieben.

NHL: Draisaitl bei Oilers-Pleite ohne Scorerpunkt

Weniger erfreulich verlief der NHL-Tag für die anderen deutschen Profis. Leon Draisaitl blieb beim 2:5 seiner Edmonton Oilers gegen die Philadelphia Flyers ohne Scorerpunkt.

John-Jason Peterka unterlag mit Utah Mammoth 1:4 bei den New Jersey Devils, Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings ein 1:4 gegen die Pittsburgh Penguins, und auch Nico Sturm verbuchte beim 4:5 seiner Minnesota Wild nach Penaltyschießen bei den Los Angeles Kings keinen Punkt.