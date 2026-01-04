NHL: Stützle baut irre Serie aus - Dämpfer für Draisaitl

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat seine persönliche Serie in der NHL fortgesetzt. Beim 4:2-Erfolg der Ottawa Senators gegen die Winnipeg Jets steuerte der deutsche Stürmer einen Assist bei. Der 23-Jährige punktete damit im zwölften Spiel hintereinander.
Stützle baut irre Serie aus
Insgesamt kommt Stützle in der laufenden Spielzeit nun auf 43 Scorerpunkte (24 Assists, 19 Tore). Zuletzt war er beim 1:2 gegen St. Louis am 7. Dezember ohne Zähler geblieben.
NHL: Draisaitl bei Oilers-Pleite ohne Scorerpunkt
Weniger erfreulich verlief der NHL-Tag für die anderen deutschen Profis. Leon Draisaitl blieb beim 2:5 seiner Edmonton Oilers gegen die Philadelphia Flyers ohne Scorerpunkt.
John-Jason Peterka unterlag mit Utah Mammoth 1:4 bei den New Jersey Devils, Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings ein 1:4 gegen die Pittsburgh Penguins, und auch Nico Sturm verbuchte beim 4:5 seiner Minnesota Wild nach Penaltyschießen bei den Los Angeles Kings keinen Punkt.
Einen Sieg feierte dagegen Marco Sturm: Der frühere Bundestrainer betreute die Boston Bruins beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die Vancouver Canucks und feierte nach dem jüngsten Sieg bei den Oilers den zweiten Erfolg in Folge.