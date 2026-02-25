Nach Olympia-Aus: Eishockeystar Crosby fehlt noch wochenlang

SID 25.02.2026 • 18:09 Uhr Die Pittsburgh Penguins haben ihren Kapitän Sidney Crosby auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt.

Bei der bitteren Niederlage der Kanadier im Olympia-Finale gegen die USA war Eishockeystar Sidney Crosby nur Zuschauer, und diese unbefriedigende Rolle hat der Stürmer noch eine ganze Weile zu ertragen. Wegen seiner Verletzung aus dem Viertelfinale von Mailand muss Crosby in der Profiliga NHL mindestens vier Wochen aussetzen, da die Pittsburgh Penguins ihren Kapitän auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt haben.

Crosby hatte sich gegen Tschechien eine Unterkörperverletzung zugezogen, im Halbfinale gefehlt und danach entschieden, auch im Endspiel nicht aufzulaufen. „Ich habe mich einfach nicht fit genug gefühlt“, sagte der Center nach dem Finale (1:2 n.V.), auf dem Eis nahm er die Silbermedaille entgegen.