NFL: Draisaitl verliert vor Olympia-Abflug

SID 05.02.2026 • 07:01 Uhr Kurz vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele kassiert Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers die dritte Niederlage in Serie.

Keine 48 Stunden vor seinem großen Auftritt als Fahnenträger bei Olympia hat Leon Draisaitl die nächste Niederlage in der NHL kassiert.

Trotz zwei Treffern des deutschen Eishockey-Stars verloren die Edmonton Oilers bei den Calgary Flames 3:4. Nach der dritten Pleite in Folge geht es für Draisaitl direkt nach Mailand, wo er bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele am Freitag (ab 20 Uhr im SPORT1-Liveticker) die schwarz-rot-goldene Flagge ins San-Siro tragen wird.

Die frohe Kunde hatte den 30-Jährigen am Mittwoch vor dem Calgary-Spiel erreicht. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Ich fühle mich total geehrt“, sagte Draisaitl: „Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon seit Monaten wie ein kleines Kind drauf. Es rückt immer näher. Das ist jetzt natürlich das i-Tüpfelchen für mich. Ich bin super stolz, es ist wirklich eine Riesenehre und ein Höhepunkt meiner Karriere.“

Draisaitl ärgert sich: „Das ist gerade nicht gut genug“

Das olympische Eishockeyturnier beginnt für die deutschen Männer derweil erst am 12. Februar.

Bezüglich der Niederlage in Calgary zeigte sich Draisaitl nach dem Spiel verärgert. „Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Das ist gerade nicht gut genug“, sagte er. Die Oilers seien „nicht beständig genug. Diese Liga ist zu hart, um sich durch die Spiele zu mogeln und zu versuchen, Siegesserien zu starten.“

Natürlich sei nun Pause, „aber wenn wir wiederkommen, müssen wir ins Rollen kommen“, so Draisaitl.

Peterka gewinnt Duell gegen Seider

Neben Draisaitl waren dessen Nationalmannschaftskollegen Moritz Seider, J.J. Peterka und Nico Sturm vor ihrer Reise nach Italien noch einmal gefragt. Seider kassierte mit den Detroit Red Wings eine 1:4-Niederlage im Duell mit Peterka bei Utah Mammoth, dem Star-Verteidiger gelang aber ein Assist. Sturm gewann derweil mit Minnesota Wild bei den Nashville Predators mit 6:5 nach Verlängerung, Grubauer kam beim 2:4 von Seattle Kraken bei den Los Angeles Kings nicht zum Einsatz.