NHL: Bittere Gewissheit bei Draisaitl

SID 17.03.2026 • 19:57 Uhr Leon Draisaitl fällt für den Rest der regulären Saison aus. Das teilt sein Klub, die Edmonton Oilers, mit.

Hiobsbotschaft für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockeystar fehlt den Edmonton Oilers für den Rest der regulären NHL-Saison.

Der 30-Jährige habe eine Verletzung im Bereich des Unterkörpers erlitten, teilte der Klub am Dienstag mit. Der letzte Spieltag ist für den 16. April angesetzt, anschließend beginnen die Playoffs. Eine Teilnahme der Oilers ist noch nicht sicher.

NHL: Lange Pause für Leon Draisaitl

Draisaitl hatte sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande zugezogen und schon im ersten Drittel das Eis verlassen müssen. Der gebürtige Kölner spielte nur 3:12 Minuten und kehrte nicht zurück.

„Ich denke, wir werden einige Zeit auf ihn verzichten müssen“, hatte Trainer Kris Knoblauch schon am Montag (Ortszeit) gesagt.