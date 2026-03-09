Draisaitl und Seider treffen: Siege für Oilers und Red Wings

SID 09.03.2026 • 05:47 Uhr Die beiden Nationalspieler verhelfen ihren Teams zu wichtigen Erfolgen.

Die beiden deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Moritz Seider haben ihren NHL-Teams zu wichtigen Siegen verholfen. Superstar Draisaitl steuerte zum 4:2 seiner Edmonton Oilers bei den Vegas Golden Knights ebenso einen Treffer bei wie Seider zum 3:0 der Detroit Red Wings bei den New Jersey Devils. Der Verteidiger glänzte überdies mit zwei Assists.

Seider erzielte den Treffer zum wichtigen 1:0 (4.). Auch an den Toren von James van Riemsdyk (27.) und Dominik Shine (51.) war er beteiligt. Draisaitl war nach Vorarbeit von Connor McDavid zum zwischenzeitlichen 3:1 erfolgreich (52.). Die weiteren Treffer für Edmonton erzielten Trent Fredric (24.), Wassili Podkolsin (43.) und Kasperi Kapanen (59.).