Draisaitl verliert - Oilers-Coach schlägt Alarm

SID 07.03.2026 • 07:50 Uhr Edmonton unterliegt den Panthers 3:6. Coach Kris Knoblauch warnt vor einem möglichen Verpassen der Playoffs.

Eishockey-Star Leon Draisaitl sucht mit den Edmonton Oilers in der NHL weiter vergeblich nach Konstanz. Die Kanadier unterlagen den Carolina Hurricanes 3:6, Draisaitl steuerte einen Assist zum zwischenzeitlichen 3:4 bei. Oilers-Coach Kris Knoblauch sprach im Anschluss an die Pleite gegen den Tabellenführer der Eastern Conference eine Warnung an seine Spieler aus.

"Wir müssen zu unserem Spiel finden und Siege einfahren", sagte Knoblauch. Man stehe "kurz davor, die Playoffs zu verpassen. Wir können nicht darauf warten, unser Spiel in den Playoffs zu finden, denn wir müssen es erst einmal dorthin schaffen. Wir müssen einen Gang höher schalten." Nach 63 Spielen steht Edmonton auf Platz sieben im Westen.