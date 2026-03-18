Comeback nach Olympia-Aus

SID 18.03.2026 • 18:26 Uhr Sydney Crosby steht vor seinem Comeback. Der Kapitän der Pittsburgh Penguins steht im Aufgebot für die NHL-Partie bei den Carolina Hurricanes.

Auf den Tag genau vier Wochen nach seinem Aus bei den Olympischen Spielen steht Eishockeystar Sidney Crosby vor dem Comeback.

Der kanadische Stürmer, der sich im Olympia-Viertelfinale in Mailand gegen Tschechien verletzt hatte, steht im Aufgebot der Pittsburgh Penguins für die NHL-Partie am Mittwoch (Ortszeit) bei den Carolina Hurricanes. Pens-Kapitän Crosby hat wegen einer nicht näher spezifizierten Unterkörperblessur elf Spiele verpasst.

NHL: Große Freude bei Crosby

„Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein“, sagte der 38-Jährige am Spieltag nach dem Morgentraining. Crosby, der seine 21. NHL-Saison spielt, ist mit bislang 59 Punkten (27 Tore, 32 Assists) bester Scorer seines Teams.

Crosby hatte Kanada bei den Winterspielen im Halbfinale und Finale gefehlt. Die bittere Niederlage im Goldduell gegen die USA (1:2 n.V.) erlebte der dreimalige Stanley-Cup-Sieger als Zuschauer.