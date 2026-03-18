NHL: Oilers mit Sieg nach Draisaitl-Verletzung

SID 18.03.2026 • 07:16 Uhr Im ersten Spiel ohne den deutschen Star feiern die Kanadier einen wichtigen Erfolg.

Die Edmonton Oilers haben in der NHL die erhoffte Reaktion auf die Verletzung des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl gezeigt. Gegen die San Jose Sharks gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch das erste Spiel ohne Draisaitl mit 5:3. Draisaitl fällt wegen einer Unterkörperverletzung bis zum Ende der regulären Saison aus, wie die Oilers vor dem Spiel mitgeteilt hatten.

Trainer Kris Knoblauch zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in Abwesenheit des Starspielers. „Wir brauchen Jungs, die Verantwortung übernehmen. Niemand wird Leon ersetzen. Das wird nicht passieren. Jeder muss ein bisschen besser spielen. Heute hat unsere vierte Reihe den Unterschied gemacht“, sagte der Coach.

Draisaitl für die Playoffs fit?

Die Blessur hatte sich der Deutsche am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande zugezogen. Auf die Nachfrage hin, ob Draisaitl für die Playoffs fit sein werde, sagte Knoblauch: „Derzeit geht unser Zeitrahmen bis zum Saisonende. Sobald die Playoffs starten, werden wir es neu bewerten. So ist die Lage der Dinge.“ Nach dem zweiten Sieg in Serie liegen die Oilers derzeit auf einem Playoff-Rang. Der letzte Hauptrunden-Spieltag ist für den 16. April angesetzt.