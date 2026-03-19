NHL: Oilers setzen Draisaitl auf Verletztenliste

SID 19.03.2026 • 17:20 Uhr Leon Draisaitl wird auf die Liste der Langzeitverletzten gesetzt. Zuvor hatten die Kanadier bereits bestätigt, dass der 30-Jährige für den Rest der regulären Saison ausfällt.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl ist wie erwartet von den Edmonton Oilers auf die Liste der Langzeitverletzten gesetzt worden. Das gaben die Kanadier am Donnerstag bekannt. Damit wurde offiziell festgelegt, dass der 30-Jährige aufgrund seiner Verletzung im Bereich des Unterkörpers mindestens 24 Tage pausieren und die nächsten zehn Spiele der NHL-Franchise verpassen wird.

Zuvor hatten Edmonton bereits angekündigt, dass Draisaitl für den Rest der regulären Saison ausfallen werde. Der letzte Spieltag ist für den 16. April angesetzt, anschließend beginnen die Playoffs. Eine Teilnahme der Oilers ist noch nicht sicher.

Draisaitl hatte sich die Verletzung am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande zugezogen und schon im ersten Drittel das Eis verlassen müssen. Der gebürtige Kölner spielte nur 3:12 Minuten und kehrte nicht zurück.