NHL-Playoffs: Deutscher Doppelpack bei Oilers-Niederlage

SID 23.04.2026 • 07:13 Uhr Die Edmonton Oilers müssen trotz treffsicheren deutschen Nationalspielern den Serienausgleich hinnehmen.

Treffer von Leon Draisaitl und Josh Samanski – aber ein Rückschlag für die Edmonton Oilers: Die deutschen Eishockey-Nationalspieler haben in der ersten Runde der NHL-Playoffs den Ausgleich zum 1:1 nicht verhindern können.

Gegen die Anaheim Ducks kassierten Draisaitl und Co. eine 4:6-Niederlage, die auch der vielbejubelte Ausgleich des gebürtigen Erdingers Samanski zum zwischenzeitlichen 4:4 nicht verhindern konnte.

NHL: Schlechte Oilers-Schlussphase

Im Schlussdrittel traf der Playoff-Debütant 6:09 Minuten vor der Sirene per Direktabnahme und ließ sein Team auf das 2:0 in der Best-of-seven-Serie hoffen. Dann waren aber noch Cutter Gauthier und Ryan Poehling in der Schlussphase für Anaheim erfolgreich.

Damit müssen die Oilers nun in der Nacht zum Samstag in Anaheim wieder vorlegen. Hoffnung macht die Form von Draisaitl, der nach fünfwöchiger Verletzungspause beim 4:3 zum Auftakt der Postseason direkt im Mittelpunkt gestanden hatte und es im zweiten Spiel mit dem Treffer zum 1:0 im ersten Drittel sowie seiner dritten Vorlage der Serie auf das Scoreboard schaffte.