Zum Playoff-Start: Draisaitl vor Oilers-Comeback

SID 20.04.2026 • 08:55 Uhr Leon Draisaitl will im Achtelfinale der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks wieder auf dem Eis stehen. Eine Rückkehr steht kurz bevor.

Eishockeystar Leon Draisaitl könnte bereits im ersten Playoff-Spiel der Edmonton Oilers sein NHL-Comeback nach fünfwöchiger Verletzungspause geben.

„Ich fühle mich gut“, sagte der 30-Jährige nach dem letzten Training vor dem Achtelfinalauftakt in der Nacht zu Dienstag (4.00 Uhr) gegen die Anaheim Ducks und ergänzte mit Blick auf den Spieltag: „Mal schauen, wie es sich morgen anfühlt. Dann werden wir entscheiden.“

Draisaitl ließ sich in München behandeln

Der Kölner hatte sich beim 3:1-Sieg gegen Nashville am 15. März am Knie verletzt, der Klub sprach offiziell von einer „Unterkörperverletzung“. Zur Behandlung flog Draisaitl sogar nach München zu Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dem ehemaligen Mannschaftsarzt des FC Bayern und des Fußball-Nationalteams.

„Unsere medizinische Abteilung hat großartige Arbeit geleistet. Sie sind geduldig mit mir geblieben und haben sich um alle Details gekümmert“, sagte Draisaitl, der die letzten 14 Spiele der Hauptrunde verpasste, und gab zu: „Es gibt viele einsame Momente, wenn man verletzt ist und das Team auswärts unterwegs ist. Man muss sich alleine durchbeißen.“

NHL: Oilers peilen den lang ersehnten Stanley Cup an

Sein Trainer Kris Knoblauch hatte den Zeitpunkt des Comebacks noch offen gelassen, Draisaitl könnte „für Spiel eins, für Spiel drei oder erst für Spiel fünf“ fit sein. Der beste NHL-Torschütze der letzten zehn Jahre freut sich auf den nächsten Anlauf auf den Stanley Cup: „Es ist die beste Zeit des Jahres. Es gibt nichts Vergleichbares – die Atmosphäre, die Intensität, die Bedeutung. Das Adrenalin nimmt eine Menge der Schmerzen weg. Ich genieße diese Jahreszeit.“