NHL: Playoff-Comeback? Gute Nachrichten bei Draisaitl

SID 14.04.2026 • 07:30 Uhr Der deutsche Nationalspieler Leon Draisaitl kehrt nach längerer Verletzungspause ins Training der Edmonton Oilers zurück.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl ist kurz vor dem Start der NHL-Playoffs wieder ins Training der Edmonton Oilers eingestiegen. Ob der Torjäger nach längerer Verletzungspause rechtzeitig zur heißen Saisonphase einsatzbereit ist, bleibt unklar. „Ich weiß es nicht, wir werden sehen“, sagte der Kölner in einer Medienrunde: „Wir gehen es Spiel für Spiel und Tag für Tag an, hoffentlich klappt es.“

Draisaitl hatte sich am 15. März im Spiel gegen die Nashville Predators nach einem harten Hit eine nicht näher definierte Unterkörperverletzung zugezogen, zum Einsatz kam der Nationalspieler seitdem nicht mehr. Auch ohne Draisaitl schafften die Oilers den Einzug in die Playoffs, die für den Stanley-Cup-Finalisten der vergangenen beiden Jahre am Wochenende beginnen.

Draisaitl nimmt Eislaufen wieder auf

„Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte“, sagte Draisaitl: „Ich bin nicht unbedingt ein Spieler, der bei jedem kleinen Zwicken sofort vom Eis geht, ich hatte das Gefühl, dass es etwas Ernstes war.“ Zur Behandlung war Draisaitl unter anderem nach München geflogen, wo er sich bei Promi-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt untersuchen ließ.

Bis zum Comeback müsse er noch „bestimmte Schritte befolgen. Ich bin noch nicht so weit“, erklärte der 30-Jährige. Am Montag nahm Draisaitl wieder das Eislaufen auf, seine Teamkollegen verloren unterdessen das vorletzte Hauptrundenspiel gegen die Colorado Avalanche mit 1:2 nach Penaltyschießen.

Coach hofft auf Draisaitl-Rückkehr