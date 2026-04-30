Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NHL
NHL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NHL>

Dramatische Pleite: Peterka droht Playoff-Aus

Peterka droht Playoff-Aus

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka war zuletzt von seinem Coach kritisiert worden. Auch in Spiel fünf kann er keine Antwort geben und kassiert mit Utah eine bittere Pleite.
John-Jason Peterka klatscht seine Teamkollegen ab
John-Jason Peterka klatscht seine Teamkollegen ab
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEX GOODLETT
SID
Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka war zuletzt von seinem Coach kritisiert worden. Auch in Spiel fünf kann er keine Antwort geben und kassiert mit Utah eine bittere Pleite.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka steht mit Utah Mammoth in den NHL-Playoffs vor dem Aus. Der 24 Jahre alte Angreifer unterlag mit seinem Team bei den Vegas Golden Knights trotz langer Führung mit 4:5 nach Verlängerung. Utah liegt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:3 zurück.

Pawel Dorofejew gelang 53 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 4:4 für Vegas, ehe Brett Howden nach knapp 26 Minuten Extrazeit in Unterzahl der entscheidende Treffer gelang.

Peterka öffentlich kritisiert: „Lag an seiner Leistung“

Peterka ist in den Playoffs weiter ohne Torbeteiligung. Bei der Niederlage in Spiel vier war er im letzten Drittel sowie in der Verlängerung kaum noch zum Einsatz gekommen, erhielt von seinem Coach im Nachgang einen öffentlichen Rüffel. „Das ist die Entscheidung des Trainers“, sagte André Tourigny: „Das lag ganz sicher an seiner Leistung. Ich habe mit JJ gesprochen. Was wir besprochen haben, bleibt unter uns.“

In der regulären Saison waren Peterka noch 25 Tore und 22 Assists gelungen, nachdem er als einer der hochkarätigsten Neuzugänge im Tausch mit Stürmer Josh Doan und Verteidiger Michael Kesselring von den Buffalo Sabres gekommen war.

Rolle schrumpft nach Olympia-Pause

Der 24-Jährige erhielt einen Fünfjahresvertrag über 38,5 Millionen US-Dollar. Doch vor allem seit der Olympia-Pause wurde seine Rolle kleiner, im Schnitt kam er seitdem lediglich noch auf gut 14 Minuten Einsatzzeit pro Spiel.

In den weiteren Partien vom Mittwoch erreichten die Philadelphia Flyers durch ein 1:0 gegen die Pittsburgh Penguins die nächste Runde, entschieden die Serie mit 4:2 für sich. Außerdem übernahmen die Montreal Canadiens durch ein 3:2 gegen Tampa Bay Lightning auch in der Serie mit 3:2 die Führung.

Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite