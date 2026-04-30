Dramatische Pleite: Peterka droht Playoff-Aus

SID 30.04.2026 • 08:39 Uhr Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka war zuletzt von seinem Coach kritisiert worden. Auch in Spiel fünf kann er keine Antwort geben und kassiert mit Utah eine bittere Pleite.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka steht mit Utah Mammoth in den NHL-Playoffs vor dem Aus. Der 24 Jahre alte Angreifer unterlag mit seinem Team bei den Vegas Golden Knights trotz langer Führung mit 4:5 nach Verlängerung. Utah liegt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:3 zurück.

Pawel Dorofejew gelang 53 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 4:4 für Vegas, ehe Brett Howden nach knapp 26 Minuten Extrazeit in Unterzahl der entscheidende Treffer gelang.

Peterka öffentlich kritisiert: „Lag an seiner Leistung“

Peterka ist in den Playoffs weiter ohne Torbeteiligung. Bei der Niederlage in Spiel vier war er im letzten Drittel sowie in der Verlängerung kaum noch zum Einsatz gekommen, erhielt von seinem Coach im Nachgang einen öffentlichen Rüffel. „Das ist die Entscheidung des Trainers“, sagte André Tourigny: „Das lag ganz sicher an seiner Leistung. Ich habe mit JJ gesprochen. Was wir besprochen haben, bleibt unter uns.“

In der regulären Saison waren Peterka noch 25 Tore und 22 Assists gelungen, nachdem er als einer der hochkarätigsten Neuzugänge im Tausch mit Stürmer Josh Doan und Verteidiger Michael Kesselring von den Buffalo Sabres gekommen war.

Rolle schrumpft nach Olympia-Pause

Der 24-Jährige erhielt einen Fünfjahresvertrag über 38,5 Millionen US-Dollar. Doch vor allem seit der Olympia-Pause wurde seine Rolle kleiner, im Schnitt kam er seitdem lediglich noch auf gut 14 Minuten Einsatzzeit pro Spiel.