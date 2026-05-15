NHL: Golden Knights stürmen in die Conference Finals

SID 15.05.2026 • 07:34 Uhr Die Vegas Golden Knights in das Finale der Western Conference ein. Auch die Montreal Canadiens feiern einen wichtigen Sieg.

Die Eishockey-Cracks der Vegas Golden Knights haben in der NHL das Finale der Western Conference erreicht. Der Champion von 2023 besiegte die Anaheim Ducks in Spiel sechs mit 5:1 und entschied die Serie mit 4:2 für sich. Im Conference Final trifft Vegas nun auf Colorado Avalanche.

Im Endspiel des Ostens stehen die Carolina Hurricanes bislang als Teilnehmer für das Halbfinale fest, um den zweiten Platz kämpfen aktuell noch die Montreal Canadiens und die Buffalo Sabres. Mit Nico Sturm und seinen Minnesota Wild war tags zuvor der letzte verbliebene Deutsche aus dem Playoff-Rennen der besten Eishockey-Liga der Welt ausgeschieden.