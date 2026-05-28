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NHL-Playoffs: Hurricanes erspielen sich Finals-Matchbälle

Finals-Matchbälle für Hurricanes

In den NHL-Playoffs erspielen sich die Carolina Hurricanes gleich mehrere Matchbälle für den Finals-Einzug.
Die Hurricanes feiern den dritten Sieg im vierten Spiel
Die Hurricanes feiern den dritten Sieg im vierten Spiel
© GETTY IMAGES/AFP/SID/Minas Panagiotakis
SID
In den NHL-Playoffs erspielen sich die Carolina Hurricanes gleich mehrere Matchbälle für den Finals-Einzug.

Die Carolina Hurricanes haben in der NHL das Tor zum Finale um den Stanley Cup weit aufgestoßen. Carolina siegte im vierten Spiel des Playoff-Halbfinals mit 4:0 bei den Montreal Canadiens und stellte in der Best-of-seven-Serie durch den dritten Sieg hintereinander auf 3:1.

Im womöglich entscheidenden fünften Duell haben die Hurricanes in der Nacht auf Samstag vor heimischem Publikum ihr erstes Matchball-Spiel.

Hurricanes das dominante Team

Carolina, das nach 2006 den zweiten Titel gewinnen will, dominierte Spiel vier von Beginn an und ließ Montreal kaum eine Chance. Mit 43:18 Torschüssen unterstrichen die Gäste ihre Überlegenheit eindrucksvoll. Nach zuletzt zwei Siegen in der Verlängerung ließ Carolina diesmal nichts anbrennen und führte schon nach dem ersten Drittel mit 3:0.

Rekordmeister Montreal, der den Stanley Cup als letztes kanadisches Team in der NHL vor 33 Jahren gewinnen konnte, fand offensiv nie einen Rhythmus und wirkte ideenlos.

In der Finalserie der Western Conference hatten die Vegas Golden Knights gegen Titelfavorit Colorado Avalanche beim 4:0 einen „Sweep“ gelandet und stehen als erster Endspiel-Teilnehmer fest.

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