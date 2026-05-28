NHL-Playoffs: Hurricanes erspielen sich Finals-Matchbälle

SID 28.05.2026 • 05:59 Uhr In den NHL-Playoffs erspielen sich die Carolina Hurricanes gleich mehrere Matchbälle für den Finals-Einzug.

Die Carolina Hurricanes haben in der NHL das Tor zum Finale um den Stanley Cup weit aufgestoßen. Carolina siegte im vierten Spiel des Playoff-Halbfinals mit 4:0 bei den Montreal Canadiens und stellte in der Best-of-seven-Serie durch den dritten Sieg hintereinander auf 3:1.

Im womöglich entscheidenden fünften Duell haben die Hurricanes in der Nacht auf Samstag vor heimischem Publikum ihr erstes Matchball-Spiel.

Hurricanes das dominante Team

Carolina, das nach 2006 den zweiten Titel gewinnen will, dominierte Spiel vier von Beginn an und ließ Montreal kaum eine Chance. Mit 43:18 Torschüssen unterstrichen die Gäste ihre Überlegenheit eindrucksvoll. Nach zuletzt zwei Siegen in der Verlängerung ließ Carolina diesmal nichts anbrennen und führte schon nach dem ersten Drittel mit 3:0.

Rekordmeister Montreal, der den Stanley Cup als letztes kanadisches Team in der NHL vor 33 Jahren gewinnen konnte, fand offensiv nie einen Rhythmus und wirkte ideenlos.