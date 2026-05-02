Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NHL
NHL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NHL>

NHL: Fast alle Deutschen raus - bis auf einen!

NHL: Fast alle Deutschen raus

Von den sieben Deutschen in den Playoffs ist nach der ersten Runde nur noch einer übrig.
Coach Sturm und die Bruins
Coach Sturm und die Bruins
© AFP/GETTYIMAGES/SID/BRUCE BENNETT
SID
Von den sieben Deutschen in den Playoffs ist nach der ersten Runde nur noch einer übrig.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ist mit den Boston Bruins in der ersten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger unterlag den Buffalo Sabres im sechsten Spiel der Serie 1:4.

Die Saison ist damit für Sturm ebenso beendet wie für Nationalspieler John-Jason Peterka. Der Angreifer verlor mit Utah Mammoth gegen die Vegas Golden Knights 1:5.

Nur Sturm hält deutsche Fahnen hoch

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Nico Sturm im Rennen, der 30-Jährige hat mit Minnesota Wild das Viertelfinale erreicht.

Dort geht es gegen die topgesetzte Colorado Avalanche. Sieben Deutsche hatten sich für die Playoffs qualifiziert – so viele wie nie zuvor. Doch auch für Leon Draisaitl und Joshua Samanski (Edmonton) sowie Tim Stützle (Ottawa) war früh Schluss.

Sturm verpasste es mit Boston am Freitag, das alles entscheidende siebte Spiel zu erzwingen, Nationalspieler Lukas Reichel kam dabei nicht zum Einsatz.

Auch für Utah und Peterka, der ohne Scorerpunkt blieb, endete die Serie mit 2:4. Offen ist in der NHL damit nur noch eine Erstrunden-Partie: Tampa Bay Lightning erkämpfte sich bei den Montreal Canadiens ein 1:0 nach Verlängerung und damit Spiel sieben.

Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite