NHL: Fast alle Deutschen raus - bis auf einen!

SID 02.05.2026 • 07:04 Uhr Von den sieben Deutschen in den Playoffs ist nach der ersten Runde nur noch einer übrig.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ist mit den Boston Bruins in der ersten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger unterlag den Buffalo Sabres im sechsten Spiel der Serie 1:4.

Die Saison ist damit für Sturm ebenso beendet wie für Nationalspieler John-Jason Peterka. Der Angreifer verlor mit Utah Mammoth gegen die Vegas Golden Knights 1:5.

Nur Sturm hält deutsche Fahnen hoch

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Nico Sturm im Rennen, der 30-Jährige hat mit Minnesota Wild das Viertelfinale erreicht.

Dort geht es gegen die topgesetzte Colorado Avalanche. Sieben Deutsche hatten sich für die Playoffs qualifiziert – so viele wie nie zuvor. Doch auch für Leon Draisaitl und Joshua Samanski (Edmonton) sowie Tim Stützle (Ottawa) war früh Schluss.

Sturm verpasste es mit Boston am Freitag, das alles entscheidende siebte Spiel zu erzwingen, Nationalspieler Lukas Reichel kam dabei nicht zum Einsatz.