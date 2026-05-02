NHL: Fast alle Deutschen raus - bis auf einen!

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ist mit den Boston Bruins in der ersten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger unterlag den Buffalo Sabres im sechsten Spiel der Serie 1:4.
NHL: Fast alle Deutschen raus
Die Saison ist damit für Sturm ebenso beendet wie für Nationalspieler John-Jason Peterka. Der Angreifer verlor mit Utah Mammoth gegen die Vegas Golden Knights 1:5.
Nur Sturm hält deutsche Fahnen hoch
Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Nico Sturm im Rennen, der 30-Jährige hat mit Minnesota Wild das Viertelfinale erreicht.
Dort geht es gegen die topgesetzte Colorado Avalanche. Sieben Deutsche hatten sich für die Playoffs qualifiziert – so viele wie nie zuvor. Doch auch für Leon Draisaitl und Joshua Samanski (Edmonton) sowie Tim Stützle (Ottawa) war früh Schluss.
Sturm verpasste es mit Boston am Freitag, das alles entscheidende siebte Spiel zu erzwingen, Nationalspieler Lukas Reichel kam dabei nicht zum Einsatz.
Auch für Utah und Peterka, der ohne Scorerpunkt blieb, endete die Serie mit 2:4. Offen ist in der NHL damit nur noch eine Erstrunden-Partie: Tampa Bay Lightning erkämpfte sich bei den Montreal Canadiens ein 1:0 nach Verlängerung und damit Spiel sieben.
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